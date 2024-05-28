Tシャツ　BEAMSビームス レディースフリーサイズ ペイズリー柄

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購入時期を失念しましたが5000円程度だったと思います。ペイズリー柄よく見るとビームスのマークやワンダーベアが入ってます。新品で購入し、試着で1度着用、ホームクリーニングののち、自宅にて保管しておりました。プリントの劣化もなく良品です。サイズ…フリーサイズ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材…綿100%カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬