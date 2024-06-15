伊太利屋　ハイネック　ブラック　カットソー　9号　M

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平置きサイズ（現寸）着丈55㎝肩幅39㎝身幅脇下46㎝裾幅46㎝袖丈20㎝素人採寸ですので少々の誤差はお許し下さい。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···ハイネック季節感···春、夏