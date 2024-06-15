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新品　ワコール　パルファージュ ダブルフロントキャミソール　M
商品番号 B89663090501
商品名

新品　ワコール　パルファージュ ダブルフロントキャミソール　M
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワコール　PARFAGE【パルファージュ】ダブルフロントキャミソール新品タグ付き［サイズ］M［素材］　身生地：レーヨン95％、ポリウレタン5％　レース部：ポリエステル100％［カラー］BL［品番］CCL560［定価］10,450円（税込）・ほどよい厚みの生地で１枚でも透けにくく、アウターとしても着用が可能・ダブルフロントキャミソール・ネックラインのデザインが２通り。前後逆にした着用が可能な２ＷＡＹ仕様畳みシワあり値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/Adder905975.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate26448.html
http://narcologia.ru/goods/seamless346529.html
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