ベネクス　半袖ポロシャツ

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頂き物で数回着用しましたが、ポロシャツが似合わず、、、ストレッチの効いた柔らかい生地で着心地はとても良いです。柄・デザイン···ストライプ袖丈···半袖季節感···春、夏他にも出品しています。同梱でしたらお値引きしますのでお声掛け下さい。管理番号:A