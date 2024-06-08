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- 【新品未使用】mystic ドロストショートシャツ ブラウス アイボリー フリー
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商品詳細
現在完売中の大人気商品！！デティールにまでこだわった目を惹くデザインのブラウス♡⚫︎ややツヤのある素材が女性らしい雰囲気に。⚫︎バックスリットのデザインが程よい 肌見せで女性らしい印象に♩⚫︎ボリューム感のあるシルエットながら コンパクトな丈感なので スタイルアップが叶います◎⚫︎裾が絞れるデザインなので ウエストマークが可能◎※ハンガー・小物は商品に含まれません◎ブランド mysticミスティック ブラウス トップス ショート丈◎状態 新品未使用品（タグ付き）目立った傷や汚れはありません。※自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入ください。◎カラー アイボリー◎サイズ FREE◎配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※配送時に折り畳みのシワがつく場合がございます、ご了承ください。◎ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願いします
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