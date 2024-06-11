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U by ungaro ユーバイウンガロ 麻100% ジャケット ブラック 40
商品番号 K34239458776
商品名

U by ungaro ユーバイウンガロ 麻100% ジャケット ブラック 40
ブランド名 ユ一バイウンガロ
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユーバイウンガロのジャケットです。カラーは黒です。リネンでサラッとした着心地です。大きくふんわりとした襟がとても可愛いです♪ウエスト部分にゴムが入っています。リボンは取り外し可能です。目立った汚れやダメージなどはありませんが、多少着用感はございます。中古品をご理解いただける方のみご購入ください。サイズ　40着丈59cm身幅46cm袖丈48cm■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■即購入OKです。当日、もしくは翌日に発送させていただきます。他にもファッション関係や、雑貨など出品させていただいています。よろしければご覧ください。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
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