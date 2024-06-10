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トラックジャケット　ジャージ　00s PUMA vintage
商品番号 W67981567369
商品名

トラックジャケット　ジャージ　00s PUMA vintage
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュECのセレクトショップで購入しました。00年代もののPUMAトラックジャケットです。着用回数も少なく商品状態も綺麗です。一番最後の写真が着用画です。身幅46.0cm着丈59.5cm(背中心からリブまで)袖丈78.0cm(肩線から)※個人の採寸の為ご了承下さいませ#adidas#y2k#古着#ヴィンテージ#puma#トラックジャケット
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