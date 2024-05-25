80s 90s 　jantzen USA製　ポロシャツ　ボーダー

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モヘアで人気なjantzenジャストサイズで着られてシルエットも良いポロシャツはレアです☺︎size身幅約53着丈約70肩幅約44.5お探しの方ぜひ古着慣れしている方に購入をおすすめします☆購入意思の無い値下げ交渉大幅な値下げ交渉はご遠慮ください。☆即購入大歓迎ですが、その場合商品の状態等全てに同意したと認識させていただきます。☆コメントにご返信頂けない場合ブロックすることがあります。☆色味、状態等気になることがありましたら必ずコメントにてご確認お願いいたします。☆検品には気をつけておりますが、当方ダメージ等あまり気にしない方なので見落とし等ある場合があります。☆愛猫がおります。気をつけてなるべく取り除いてはいますが、毛が付着している可能性があります。ご容赦ください。また、苦手な方は購入をご遠慮ください。☆限定SALE中はフォロー割は無効とさせて頂きます。☆評価がとても悪い方、評価が1つもない方には声掛けさせて頂くことがあります。☆購入後のクレームはご遠慮ください。気持ちの良い取り引きをしたいのでご理解の程よろしくお願いいたします！袖丈···半袖柄・デザイン···ボーダー季節感···春、夏袖丈···半袖季節感···春、夏