NIKE ジップパーカー　ヒョウ柄　レオパード　フェイクファーボアジャケット

サイズs肩幅 約57身幅 約59着丈 フードなし約51.5フードあり約80素人採寸ですので誤差がある場合がございます。フェイクファーの肌触りがサラフワでとても気持ちいいです。普段Mサイズ着用のため丈が私のイメージより短いため出品します。素人の自宅保管検品であることご理解のうえご検討よろしくお願い致します。即購入OKです。着丈···ショート



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