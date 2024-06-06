

✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153



✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153 ✨美品✨ ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルV 片耳 M68153

ご覧いただきありがとうございます(^^)●アイテム光沢感のあるゴールドカラーで仕上げたタイムレスな「ピアス・エセンシャルV」。ルイ・ヴィトンの幾何学的な「V」モチーフとLVの刻印を組み合わせた、多彩なコーディネートで活躍する洗練されたアイテムです。ルイ・ヴィトン ピアス エセンシャルv片耳●製品詳細金具（色：ゴールド）VシグネチャーLVイニシャルの刻印高さ:0.9cm⚫︎品番/シリアルナンバーM68153/LE0271●状態金具に目立った剥がれなくとても綺麗な状態です！キャッチを通すピン部分に少し変色がみられますが、付けてしまう部分なので目立ちません。中古品のためご理解いただける方のみお願いいたします^^●付属品保存袋あり(マイクロファイバーになっておりますのでお手入れにも使えます^^)緩衝材に包んでお送りします。●購入元大手リユースショップ●注意点写真と現物で、色味や風合いが異なる場合がございますので、ご納得の上ご購入お願いいたします。ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ‬^^