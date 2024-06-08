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SWAROVSKI ネックレス
商品番号 I79226221245
商品名

SWAROVSKI ネックレス
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

顔周りをぱっと明るくしてくれる華やかなネックレス✳︎✴︎カラー:ラベンダーとクリア正規品ですが、保証書なし。箱無しの場合300円引きにさせていただきます。目立った傷等はありませんが、あくまで素人検品の点ご了承ください。自宅保管、中古品であることご理解いただける方よろしくお願いします。#SWAROVSKI#スワロフスキー#ネックレス
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