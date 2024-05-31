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- LEGEND by AriaPro Ⅱ LJB-Z B ジャズベ squie
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商品詳細
色：黒弦数：4弦ピックアップ：パッシブピックアップ構成：ジャズベースタイプフレット数：21フレットネックスケール：ロングボディ材：その他指板材：その他ネックジョイント：デタッチャブル（ボルトオン）
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