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LEGEND by AriaPro Ⅱ LJB-Z B ジャズベ　squie
商品番号 H79778374001
商品名

LEGEND by AriaPro Ⅱ LJB-Z B ジャズベ　squie
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色：黒弦数：4弦ピックアップ：パッシブピックアップ構成：ジャズベースタイプフレット数：21フレットネックスケール：ロングボディ材：その他指板材：その他ネックジョイント：デタッチャブル（ボルトオン）
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