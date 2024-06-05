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mame kurogouchi ペディセルレースフレンチスリーブシャツ
商品番号 G73628050171
商品名

mame kurogouchi ペディセルレースフレンチスリーブシャツ
ブランド名 マメ／マメクロゴウチ
特別価格 税込 13,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

mamekuroguchiマメクログチ　19awぺディセルレースフレンチスリーブブラウスサイズ　1Perfumeのかしゆかやelevenplay着用目立った汚れや傷はありませんが、中古品のため神経質な方のご購入はお控えください美しい刺繍デザインに定評のあるマメクログチの刺繍ブラウスで素材もナイロンとレーヨンで今の季節にもピッタリの素材感になっております。細部までこだわった美しい刺繍デザインと女性らしいシルエットがとても魅力的です。小花柄モチーフの刺繍レースを贅沢に使用したトップス。スタンドカラーと前開きのリボンがよりオリエンタル感を強めます。 フリルのようなフレンチスリーブのデザインが、とってもかわいいし、腕を細く華奢に見せてくれてくれます。レースが本当に美しいのですが、後ろは無地のテロンとした生地。お尻をふわっとカバーしてくれるのも嬉しいです。○Mame Kurogouchi/PedicelLaceFrenchSleevesShirts前身頃：ナイロン50%、レーヨン50%後身頃：テンセル70%、コットン30%部分使い：ポリエステル100%ドライクリーニング
http://narcologia.ru/goods/ambassador21306.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis605344.html
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mame kurogouchi ペディセルレースフレンチスリーブシャツ
MameKurogouchi 19AW ペディセルレースフレンチスリーブブラウス｜商品 ...

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Mame Kurogouchi マメ mame フレンチスリーブシャツ | fpfs.com.py

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