ノエラ♡トップス、新品、38、くすみラベンダー、定価15,000円ほど

＊ノエラ(Noela)、トップス＊定価 15,000円くらい＊サイズ38＊色くすみラベンダー、画像の通り＊新品＊袖が今年流行りのデザイン。 袖のフリルがステキですよ♪デイリー、デート、イベント、仕事用にぜひ♪☆取引の注意点は、プロフィールを見てください☆ジル、アプワイザーリッシェ、エフデ、アナイ、チェスティ、ラグナムーン、フレイアイディ、スタニングルアー、ジャスグリッティー、マーキュリーデュオ、アンタイトル、マウジー、エフデ、セオリー、エポカ、シップス、ユナイテッドアロウズ、トゥモローランド、セルフォード、ZARA、インディヴィ、ストロベリーフィールズ、イネド、バーバリー、セブンテン、バースディバッシュ、#macchat#マチャット#シーニュ#blamink#ブラミンク#ADORE#アドーア#bowa#ボウエー#yori#ヨリ#rosymonster#ロージーモンスター#Chesty#OBLI#オブリ#Drawer#ドゥロワー#seventenbymihokawahito#セブンテンバイミホカワヒト#セブンテン#seventen#bordersatbalcony#ボーダーズアットバルコニー #tsurubymarikooikawa#ツルバイマリコオイカワ #CELFORD#セルフォード #FOXEY#フォクシー #ANAYI#MPREMIER#エムプルミエ#Apuweiserriche#アプワイザーリッシェ#akiki#アキキ #SNIDEL#スナイデル #FRAYID#フレイアイディー #deuxiemeclasse#ドゥーズィエムクラス #川人未帆#滝沢眞規子お好きな方ぜひ♡＊ただ今断捨離中。他にもたくさん出品してます方にオススメ♡柄・デザイン···無地袖丈···半袖季節感···春、夏、秋



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