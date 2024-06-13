アンパンマンキッズコレクション　Tシャツ　大人　Ｓ　花火

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アンパンマンキッズコレクション Tシャツ 大人 Ｓアンパンマンキッズコレクション花火柄Tシャツ 大人 黒色2017年5月発売●定価5390円（税込）●サイズ：Ｓサイズ●その他、注意事項など； 2回短時間着用のみの美品です！ こちらレア商品につき単品でのお値下げしておりません。#メリーのアンパンマン袖丈···半袖ネック···Uネックカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋、冬