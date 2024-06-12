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新品未使用エコレザーキャミソール
商品番号 O72423398805
商品名

新品未使用エコレザーキャミソール
ブランド名 シュガービスケット
特別価格 税込 1,555 円
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商品詳細

＼レザー調が魅力的なペプラムキャミソール／フェイクレザーの風合いがモードな雰囲気を高めるペプラムキャミソールが登場♪メリハリのあるシルエットが体系カバーを叶え、胸下からの切り替えでスタイルアップ効果も◎光沢感のあるフェイクレザー生地。肩紐はアジャスター付きで、着脱簡単なサイドファスナー式。¥5,980税込サイズL身幅46着丈72-77すそ周り154カラー···ブラック柄・デザイン···無地
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