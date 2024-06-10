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ナチュラルヴィンテージ　ブラウス　カットソー　長袖　ドット柄　ブラック　Lサイズ
商品番号 X57036923079
商品名

ナチュラルヴィンテージ　ブラウス　カットソー　長袖　ドット柄　ブラック　Lサイズ
ブランド名 ナチュラルヴィンテージ
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

----ご覧いただきありがとうございます♪-----♢コメント無しで即購入歓迎♪♢♦「フォロー割」♦♢「おまとめ割」♢古着＊トレンド＊Y2K＊人気アイテム＊スーツ＊多数出品中＊お得な情報GET＊#TaNs屋　☜ご覧くださいませ♪管理番号：UM009(12)---------------------------------------------♦ブランドnatuRALvintage♦素材アクリル毛写真にてご確認くださいませ。♦カラー黒色は写真の光の具合などで多少の違いがあるかも、しれませんがご了承下さいませ。♦サイズL平置き採寸表を写真に記載しております。素人寸法になりますので多少の誤差はご了承下さいませ。♦状態写真にてご確認お願い致します(´ω`)♦備考--------------------------------------------♦即購入大歓迎です♪♦保管上または梱包でのシワはご容赦下さいませ。圧縮梱包する商品がございます。♦確認は個人でおこなっているため汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。またUSED品である事をご理解の上、ご購入くださいませ。♦商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。♦ご不明点がございましたら、購入前にコメントいただけますようお願いいたします♪♦ご購入後のクレームは対応しかねますので、商品ページとプロフィールをご覧いただきご理解した上でのご購入をお願いいたします♪(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)♦他にも多数出品中です♪#TaNs屋　☜ご覧くださいませ♪-----------------------------------
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