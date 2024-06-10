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IENA／イエナ　スタンドカラー半袖シャツ
商品番号 D30846536320
商品名

IENA／イエナ　スタンドカラー半袖シャツ
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENA／イエナ　のスタンドカラー半袖シャツです。透け感のあるジャガード生地で、キラキラ光る細かいドット模様があります。着用感はありますが、まだまだ着られると思います。混率...レーヨン-100％サイズ...Free（サイズ表記無し）寸法　前着丈...60ｃｍ　後着丈...70ｃｍ　肩巾...62ｃｍ　身巾...65ｃｍ　裾巾...63ｃｍ　AH(直線で)...21ｃｍ　袖口巾...21ｃｍ　衿周り...44ｃｍ　衿先丈...1.5ｃｍ　袖口丈(折返し巾)...4ｃｍカラー...イエロー袖丈...半袖柄・デザイン...ドット・スタンドカラー季節感...春、夏、秋環境...ペット無し・喫煙者無し
http://narcologia.ru/goods/cotton585061.html
http://narcologia.ru/goods/ordering460579.html
http://narcologia.ru/goods/plaque121607.html
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イエナ　スタンドカラーチャイナ風ブラウス
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