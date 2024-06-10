IENA／イエナ　スタンドカラー半袖シャツ

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IENA／イエナ のスタンドカラー半袖シャツです。透け感のあるジャガード生地で、キラキラ光る細かいドット模様があります。着用感はありますが、まだまだ着られると思います。混率...レーヨン-100％サイズ...Free（サイズ表記無し）寸法 前着丈...60ｃｍ 後着丈...70ｃｍ 肩巾...62ｃｍ 身巾...65ｃｍ 裾巾...63ｃｍ AH(直線で)...21ｃｍ 袖口巾...21ｃｍ 衿周り...44ｃｍ 衿先丈...1.5ｃｍ 袖口丈(折返し巾)...4ｃｍカラー...イエロー袖丈...半袖柄・デザイン...ドット・スタンドカラー季節感...春、夏、秋環境...ペット無し・喫煙者無し