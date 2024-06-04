ETRO/エトロ/ポロシャツ/イタリア製/Italy/レディース/チェック/

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商品詳細
ETRO エトロのポロシャツです。目立つ汚れ傷など無く、まだまだ着て頂ける一着です。サイズはＭで肩幅44身幅52着丈68袖丈20(素人採寸)です。他にもたくさん出品しています。
http://narcologia.ru/goods/recycling622514.html
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