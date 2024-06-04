inscrire ノースリーブTシャツ　タンクトップ

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こちらはアンスクリアのレイヤードノースリーブタンクトップです。おしゃれに、二枚重ねて着るデザインですが、一枚ずつでも着ることが出来ます。サイズ freeカラーホワイト定価 17,600円3回使用のusedになります。この機会に是非いかがでしょうか。素人撮影のため、実際の色味と多少異なる場合があります。ご了承下さい。検品はしておりますが、素人ですので細かい傷・汚れなど見落とす場合がございます。平日は仕事をしているため、すぐにお返事ができない場合がございます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。カラー···ホワイト柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···夏