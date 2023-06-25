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美品タグありブラウス
商品番号 D49746569587
商品名

美品タグありブラウス
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご覧頂きありがとうございます☆美品タグありブラウスです。14300円で購入しております。ほとんど着用しないまま、体型が変わってしまったのでどなたかにと思い出品をさせて頂きます。柔らかい素材でシワにならないので良いと思います。フリルが華やかで素敵だと思います。カーディガン等を羽織って頂いたら、オールシーズン着用して頂けると思います。ちょっとしたフォーマルにも着用して頂けると思います。見頃96センチ着丈50センチおまとめお値引きもさせて頂いております。ご検討を宜しくお願いします。
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