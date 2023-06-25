美品タグありブラウス

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☆ご覧頂きありがとうございます☆美品タグありブラウスです。14300円で購入しております。ほとんど着用しないまま、体型が変わってしまったのでどなたかにと思い出品をさせて頂きます。柔らかい素材でシワにならないので良いと思います。フリルが華やかで素敵だと思います。カーディガン等を羽織って頂いたら、オールシーズン着用して頂けると思います。ちょっとしたフォーマルにも着用して頂けると思います。見頃96センチ着丈50センチおまとめお値引きもさせて頂いております。ご検討を宜しくお願いします。