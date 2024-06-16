【Audrey and John Wad】ショートシャツ / ブラウス

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【AudreyandJohnWad】オードリーアンドジョンワッドバンドカラータックショートシャツ/ブラウスサイズ FREE平置き 身幅70cm着丈52cm2023年発売のデザインシャツ。ショート丈で全体的なカットワークが美しく、一枚でも、カーディガンのように羽織ったり、インナーにハイネックを入れたりと様々な着こなしを楽しめます。目立つシミや汚れは見当たりませんがusedである点を考慮してのお取引をお願いします。テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアル オレンジ柄・デザイン···無地/ワンポイント袖丈···長袖greenmuvelworkhykesacaiienabeautifulpeopleenfoldacnestudiosunitedarrowstoga#ユナイテッドアローズ#トゥモローランド#シップス#ドレステリア＃スピック＆スパン#イエナあたりがお好きな方にぜひ。