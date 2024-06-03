新品☆M～Lトールサイズ♪黒系♪ビックシルエットわた入りジャケット♪☆e245

ご購入希望者様へ：バラ売りはございません。お取り引きは、トラブル防止のため本文＆自己紹介をご必読\u0026ご同意いただける方のみとさせていただいております。あらかじめご了承くださいね。☆新品アウトレット未使用品です☆新品ですが店内ディスプレイだったものを含む場合もあります。 高身長の方にも手元やヒップまでしっかり覆う ビックシルエットの中綿ジャケット♪ スタンドカラーで小顔効果も♪ ※ダウンジャケットではありません。 お色：ブラック 黒系 サイズ：MTT・LTT(M～Lのトールサイズ) ※身長の高い方向き 参考ヌードサイズ バスト79～87 身長168～178cm 商品サイズ 着丈：約81 身幅：約62cm 素材 表地：ナイロン100％ 詰物：ポリエステル100％#MaryandCatM #MaryandCatL #MaryandCatアウター ↑こちらをタップしていただくと 同じカテゴリーの商品を ご覧いただけます。☆発送方法は、送料出品者負担につき、各種宅配便、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、レターパックプラス＆レターパックライト、普通郵便などお荷物の大きさ、お住まいの地域などによって、誠に勝手ながら、こちらで選ばせていただきます。あらかじめご了承ください。（発送方法が決まればお知らせいたします。）主に、北海道、東北、沖縄、各都道府県の離島地域は、郵便局のサービスを使わせていただいての発送となります。これもご了承くださいね。 ☆お値引き、ばら売り、実寸測りなどお受けできません。あらかじめご了承くださいね＾＾（お値引き条件は、プロフィールをご覧くださいね。）



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