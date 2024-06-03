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新品☆M～Lトールサイズ♪黒系♪ビックシルエットわた入りジャケット♪☆e245
商品番号 J10031051325
商品名

新品☆M～Lトールサイズ♪黒系♪ビックシルエットわた入りジャケット♪☆e245
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご購入希望者様へ：バラ売りはございません。お取り引きは、トラブル防止のため本文＆自己紹介をご必読\u0026ご同意いただける方のみとさせていただいております。あらかじめご了承くださいね。☆新品アウトレット未使用品です☆新品ですが店内ディスプレイだったものを含む場合もあります。　高身長の方にも手元やヒップまでしっかり覆う　ビックシルエットの中綿ジャケット♪　スタンドカラーで小顔効果も♪　※ダウンジャケットではありません。　お色：ブラック　黒系　サイズ：MTT・LTT(M～Lのトールサイズ)　　　　※身長の高い方向き　参考ヌードサイズ　　バスト79～87　　身長168～178cm　商品サイズ　　着丈：約81　　身幅：約62cm　素材　　表地：ナイロン100％　　　詰物：ポリエステル100％#MaryandCatM　#MaryandCatL　#MaryandCatアウター　↑こちらをタップしていただくと　　同じカテゴリーの商品を　　ご覧いただけます。☆発送方法は、送料出品者負担につき、各種宅配便、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、レターパックプラス＆レターパックライト、普通郵便などお荷物の大きさ、お住まいの地域などによって、誠に勝手ながら、こちらで選ばせていただきます。あらかじめご了承ください。（発送方法が決まればお知らせいたします。）主に、北海道、東北、沖縄、各都道府県の離島地域は、郵便局のサービスを使わせていただいての発送となります。これもご了承くださいね。　☆お値引き、ばら売り、実寸測りなどお受けできません。あらかじめご了承くださいね＾＾（お値引き条件は、プロフィールをご覧くださいね。）
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