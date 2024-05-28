YELLOイエロー　MINI TRAPEZOID BAG COLLECTION

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商品詳細
☆新品未使用☆YELLOイエロー ミニハンドバッグMINITRAPEZOIDBAGCOLLECTIONサイズ 高さ8cm横幅27cm奥行き7cm定価14,080円牛柄は完売商品の為、レアです。モデル・芸能人の方も愛用の商品。購入時のボックス、付属ストラップもございます。¥マークの透明のシールも剥がしておらず、購入時のままです。宜しくお願い致します。#yello#イエロー#バッグ#牛柄#ミニバッグ#個性派#オシャレ#ファッション#レディース#芸能人愛用
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