お値下げ交渉可能　COACHコーチ　2wayショルダーバック

お値段交渉可能メルカリで16000円で、購入しました。前者様は、一度短時間の使用との事私は、2・３回使用しました。コーチのショルダーバッグです。いろはぐり取り外し出来るショルダーが付いていて、斜め掛け出来ます。サイズ縦約18cm横約26cm（上部）まち約8cm写真4で写しましたが本来指で刺した折り目の部分が糸で固定されていました。それだと真ん中の収納がガバッと開けないので糸をほどいています。普通に見て全くわかりません。長財布も入ります。(写真7・8枚目)お財布は、撮影用で、付属品ではありません。付属品は、ありません。バッグのみの発送になります。傷も無く美品と思いますが、自宅保管のため神経質な方はご遠慮下さい。COACHショルダーバッグCOACH2wayバッグCOACHハンドバッグ



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