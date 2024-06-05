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Tiffany ティファニー　オープンハート ネックレス　ゴールド　現行品
商品番号 Y72335087850
商品名

Tiffany ティファニー　オープンハート ネックレス　ゴールド　現行品
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 19,008 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティファニー、エルサ・ペレッティ、オープンハートネックレスです。サイズ　16nm材質···K18(18金)AU750約4.4グラムカラー···ゴールドモチーフデザイン···ハート付属品はありません。ネックレス本体のみの出品です。
http://narcologia.ru/goods/reproduce336255.html
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