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商品詳細
ティファニー、エルサ・ペレッティ、オープンハートネックレスです。サイズ 16nm材質···K18(18金)AU750約4.4グラムカラー···ゴールドモチーフデザイン···ハート付属品はありません。ネックレス本体のみの出品です。
http://narcologia.ru/goods/reproduce336255.html
http://narcologia.ru/goods/navigate905830.html
http://narcologia.ru/goods/perforce314565.html
Tiffany ティファニー オープンハート ネックレス ゴールド 現行品
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