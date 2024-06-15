セオリー　Theory　シャツ　ブラウス　開襟　フレンチスリーブ　ストライプ

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ご覧いただきまして、ありがとうございます。Theory 開襟シャツ フレンチスリーブ ストライプ お色は爽やかなブルーです。紺色のように濃いお色ではないです。地味でもなく、水色でもなく綺麗なお色です。Sサイズです。実際のお色は、1・2枚目の画像に近いです。襟口はボタンで閉めることができます。インナーにTシャツを来て、開襟シャツや羽織りとしても活用できます。袖が少しだけパフスリーブになっていて可愛いです。数年前に購入しましたが、1回家で試着しただけです。保管するために、クリーニングしました。全体的にタイトなお作りです。【購入価格】 25000円ぐらいだったと思います。【商品の状態】 状態は、かなり良いです。 目立った汚れはありません。【寸法】 着丈 64cm 身幅 46cm 袖丈 11cm 肩幅 36cm☆素人採寸、検品のためご容赦願います。 ☆配送までに2～3日程度、お日にちを頂戴しています。また、圧縮して配送させていただきます。ご容赦願います。☆中古品、自宅保管のため、ご理解いただける方にお願いします。#セオリー☆プロフ必読袖丈...半袖柄・デザイン...ストライプ素材...コットン季節感...春,夏