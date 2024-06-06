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SEE BY CHLOE シーバイクロエ カシュクール　リボンブラウス　M
商品番号 U37076957407
商品名

SEE BY CHLOE シーバイクロエ カシュクール　リボンブラウス　M
ブランド名 シーバイクロエ
特別価格 税込 1,866 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーバイクロエのノースリーブのカシュクールブラウスです。サーモンピンクのようなオレンジのようなお色です。サイズ2身幅52から55くらい着丈63肩幅37オーバーサイズでバックでリボン結びして幅も調整できます。usedになりますのでご理解頂きご購入よろしくお願い致します。シーバイクロエSEEBYCHLOEブラウスカシュクールリボンシーバイクロエ袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋
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