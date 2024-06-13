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好デザイン、USA、Tシャツ、ヴィンテージ、vintage
商品番号 B82659230975
商品名

好デザイン、USA、Tシャツ、ヴィンテージ、vintage
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お洒落古着屋さんで購入しました。上品でカッコイイデザインです。素人寸法ですが総丈70センチ、着丈61センチ、肩幅42センチ、身幅45センチです。カラー···ブラウン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏アメカジ　古着　ビンテージ　Vintagesupremeスポーツタイプ　ドリブラー　ジャケット　スイングトップ　ウール　高級　ビンテージ　古着　ドロップショルダー　上質　下北沢　supreme古着ンテージビンテージヴィンテージvintage70s80s90s70年代80年代90年代USA製ペンドルトンアウトドアマンウールブルゾン中綿入り　　ウールジャケット裏地付肉厚OUTDOORSMANアメリカ製シンサレート3MThinsulate3MFILSONフィルソンJohnsonWoolenMillsジョンソンウーレンミルズSEARSシアーズHERCULESヘラクレスJ.C.PENNEYジェイシーペニーTOWNCRAFTタウンクラフトL.L.BEANエルエルビーンEddieBauerエディーバウアーPatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアPOSTOVERALL'SポストオーバーオールズJOHNBULLジョンブルLevi'sリーバイスLeeリーWranglerラングラーRonHermanロンハーマンUNUSEDアンユーズドCOMOLIコモリLADMUSICIANラッドミュージシャンCOMMEdesGARCONSコムデギャルソンENGINEEREDGARMENTSエンジニアードガーメンツNEEDLESニードルズSSZBEAMSビームスJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードKAPITALBRUNABOINNEブルーナボインAVIREXアヴィレックスSCHOTTボーダーポロシャツ
http://narcologia.ru/goods/moisture645569.html
http://narcologia.ru/goods/organization758562.html
http://narcologia.ru/goods/competitive373981.html

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