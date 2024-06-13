好デザイン、USA、Tシャツ、ヴィンテージ、vintage

お洒落古着屋さんで購入しました。上品でカッコイイデザインです。素人寸法ですが総丈70センチ、着丈61センチ、肩幅42センチ、身幅45センチです。カラー···ブラウン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏アメカジ 古着 ビンテージ Vintagesupremeスポーツタイプ ドリブラー ジャケット スイングトップ ウール 高級 ビンテージ 古着 ドロップショルダー 上質 下北沢 supreme古着ンテージビンテージヴィンテージvintage70s80s90s70年代80年代90年代USA製ペンドルトンアウトドアマンウールブルゾン中綿入り ウールジャケット裏地付肉厚OUTDOORSMANアメリカ製シンサレート3MThinsulate3MFILSONフィルソンJohnsonWoolenMillsジョンソンウーレンミルズSEARSシアーズHERCULESヘラクレスJ.C.PENNEYジェイシーペニーTOWNCRAFTタウンクラフトL.L.BEANエルエルビーンEddieBauerエディーバウアーPatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアPOSTOVERALL'SポストオーバーオールズJOHNBULLジョンブルLevi'sリーバイスLeeリーWranglerラングラーRonHermanロンハーマンUNUSEDアンユーズドCOMOLIコモリLADMUSICIANラッドミュージシャンCOMMEdesGARCONSコムデギャルソンENGINEEREDGARMENTSエンジニアードガーメンツNEEDLESニードルズSSZBEAMSビームスJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダードKAPITALBRUNABOINNEブルーナボインAVIREXアヴィレックスSCHOTTボーダーポロシャツ



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