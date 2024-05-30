SNIDEL ブラウス

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商品詳細
ブラウス透け感のあるブラウスです。⚪︎サイズ：フリー平置き肩幅37cm着丈64cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。⚪︎素材：ナイロンポリエステル⚪︎状態：1回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。⚪︎その他、注意事項：自宅にて保管していました。梱包は再利用、小さく畳んで発送となりますのでご了承ください。季節感···春、秋テイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/peroration629515.html
http://narcologia.ru/goods/capitation371408.html
http://narcologia.ru/goods/approximate851420.html
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