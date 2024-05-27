レアカラー＊エルベシャプリエ　舟形トートM

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商品詳細
珍しいお色です。ネイビーにイエロー（アニス）の差し色が可愛いです。アニスが好きで集めていました。底の部分少し汚れありますので画像でご確認お願いします。その他は比較的綺麗かと思います。折り畳んで発送させて頂きます☺︎即購入okです。トートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
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