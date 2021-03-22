FURLA ハンドバッグ 美品

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商品詳細
カラー···レッド種類···ハンドバッグフルラのハンドバッグです。１.2回使ってその後の出番がないので使って頂ける方にお譲りします！手持ちや底の角擦れもない美品です！細かいことを気にされる方はご遠慮ください。夏休み中にお家を片付けたくて出品しています。子供たちと過ごしながら隙間時間に行っているため、発送は週2ぐらいでまとめて行うため、お急ぎの方は事前にコメントください。安く出品しているので値引きは不可です。送料削減のため、箱無し発送です。フルラFURLAフルラバックトートバッグハンドバッグ
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