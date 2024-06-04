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【未使用級✨】マイケルコース ハンドバッグ サッチェル ブラック 本革
商品番号 R88715248183
商品名

【未使用級✨】マイケルコース ハンドバッグ サッチェル ブラック 本革
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯商品情報未使用級！マイケルコースMICHAELKORSMKハンドバッグショルダーバッグトートバッグサッチェルブラック本革レディース◯サイズ詳細（単位：cm）平置き採寸・縦幅23cm・横幅33cm・マチ12cm※多少の誤差は、ご容赦下さい。◯状態極美品！未使用級になります！角のスレもなく、色褪せもありません。大人ぽくかっこいい女性を演出してくれるバッグになります！この機会に素敵な商品をいかがでしょうか？◯購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋　古物市場　ストア商品の鑑定済み商品です♪◯その他・特になしその他汚れなど見当たりませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#マイケルコース#MICHAELKORS#ハンドバッグ#トートバッグ#レディース#ブラック
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