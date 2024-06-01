ヴィヴィアンウエストウッド アングロマニア　トートバッグ75230301-19S

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VivienneWestwoodANGLOMANIAヴィヴィアンウエストウッドアングロマニアトートバッグミニトートアニマル柄レオパード柄ヒョウ柄総柄オーブロゴ●サイズ縦約19cm横約25.5cmマチ約11cm持ち手高さ約9cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください●カラー：ブルー青●素材：レザー●状態：未使用品に近く超美品ですが、ショルダーベルトは欠品になります。*中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします*コメントなしで即購入していただいて構いません*値下げ交渉はお受けできません*価格は都度見直しますのでご希望の価格になりましたらご購入ください*小さく折りたたんで発送する為、畳みジワが発生する場合がございます*お使いのモニター、携帯、スマホ等の環境により画像の色味等の見え方が実際の商品と異なる可能性がございます