4点セットBoss Loop Station, Space Echoなど

以下のエフェクターを出品いたします。IbanezのTurboTubeScreamerを除いて、いずれも2016年に購入いたしました。当時はアメリカに住んでおり、米国のGuitarCenterから購入いたしました。中古品なので、傷や汚れは多少あります。あらかじめご了承下さい。1BossGigaDelay2BossLoopStation3BossSpaceEcho4IbanezTurboTubeScreamer種類···エレキギター用エフェクトタイプ···ルーパー・ペダルサンプラー



