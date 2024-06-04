【鑑定済】Tiffany\u0026Co. ショルダーバッグ 2way ティファニーブルー

フォロー割、2点以上のご購入で更にお値引可！〜当店の商品をこちらからも閲覧可能です〜→#LunaShops●アイテムTiffany\u0026Co.ティファニーハンドバッグショルダーバッグクロスボディティファニーブルーレザー斜めがけレディース●サイズ縦17cm横25cm底11cmストラップ109cm●付属品箱/保存袋/ショルダーストラップ●シリアルナンバー・IDチップなし●商品の状態全体的に使用感ございますが、まだまだ問題なくお使い頂けます！●購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)●カラーティファニーブルー●素材レザー●配送1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で発送が遅れる場合はご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします！M0866-0809



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