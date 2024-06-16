【10/30まで値下げ中】uhr ワンピース

★10/27まで。その後買取業者様に切り替えます。★他社サイトでも出品していますので、ご購入の際はお声掛けお願い致します^^コットンの肉感のあるテレコ素材をトップに使用した、布帛コンビのドレス。トップスとスカート部分のボリュームのメリハリが美しいシルエットを作ります。背中は大きく開いており、一枚で着用できるように、カップ付きです。#uhr#ウーア#ワンピSize36：着丈127cmバスト66cm肩幅31cmカラー···ブラック柄・デザイン···スカート部分ストライプWool52%,Polyester43%,Polyurethane5%



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