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フルラ　ハンドバッグ　ショルダー
商品番号 B20792553157
商品名

フルラ　ハンドバッグ　ショルダー
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お早目のご購入をおすすめします！カラー···レッド柄・デザイン···無地目立った傷もなく、大変綺麗な状態です。新品ではないので中古品であることをご了承ください。横26㌢×高さ19㌢×まち6㌢ショルダー3.4㌢
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