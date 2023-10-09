詩仙堂　ムササビ形　縮緬BIGブラウス

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詩仙堂広げるとムササビのようなゆったりとした形中にタートルなどを合わせてお洒落に着れるアイテムです。黒地に扇子の可愛い柄合い＆袖のグレー切り替えの位置が絶妙◎着用すると肩の落ちた感じのラフ＆カッコいい雰囲気で着れます◎肩のラインをキレイにみせる程度の薄い肩パットが糸で縫い付けてあります、必要なければ外して下さい。(簡単に取れると思います)後ろ首元にファスナーあり。使用感があまり感じられない美品です▶︎トラブル防止のため「専用」はできません お早い方優先でお願いいたします。▶︎複数購入をご希望の際は必ず「ご購入前に」 コメント欄よりお知らせください。▶︎コーディネートに使用したものは出品物ではあり ません。▶︎コメントは一旦削除させていただきますが、また 何かありましたらいつでもどうぞ！◆発送は、基本迅速を心がけています。 平日の場合平均1〜2日以内に、土日祝にかかる場合は、手続き完了までに 2〜3日かかる場合もございます。◾️素人採寸→平置き状態の場合 (多少の誤差はご容赦下さい)◼︎肩幅 ラグラン◼︎身幅 フリー◼︎着丈(後ろ襟端から)57.5◼︎袖丈 肩襟元からは50◼︎袖口幅 18◾︎裾幅(開き口)直線で76.5◾️色や素材感◼︎黒ベース グレー、黄土色、紫、きなりなど 袖はグレー無地 縮緬ポリエステル素材⚠️プロフィール欄に注意事項があります。必ずお読みいただき、ご購入はご納得ご了承いただいた方のみお願いいたします。 #詩仙堂#儀右ヱ門#儀右衛門#ギエモン#えみおわす#パラスパレス#45rpm#三年坂#SHOZAN#オカモト商店#彩藍#nunokobo#SOU・SOU#ティグルブロカンテ久留米絣#久留米絣#宮田織物#KURUMI#gi#絣#玉絣#紬#根々#石見銀山#群言堂#米粒#ヤッコマカリド#横浜元町グレープ#アミナ#マライカ#チャイハネ#プランテーション#ヨーガンレール#ババグーリ#ニイメタマキ#松野屋#センソユニコ#群言堂#縮緬スカート色···ブラック