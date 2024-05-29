着物リメイク　アロハ　開襟シャツ　紬　シルク　絹　トップス　アロハシャツ

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ご覧頂きありがとうございます。紬の着物をほどきアロハを作りました。薄いシミがございます。身幅 48.5cm 丈 59cm後ろ衿のついているところから袖丈 21cm素人の採寸です。お色は 写真最後の色鉛筆と写した写真を参考にお願い致します。しみ、糸をほどいたあと、スレ、焼け、チャコの跡、臭い等が有る場合がございます。不出来な点が御座いますが心を込めて作っております。古布からの素人のリメイク品にご理解頂ける方宜しくお願い致します。コンパクトに畳んでの発送とさせて頂きます。#着物リメイク#アロハ#絹#シルク#紬柄・デザイン...花柄