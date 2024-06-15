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グリーンレーベルリラクシング　長袖ブラウス　ブラウン　シャツ
商品番号 X19566215348
商品名

グリーンレーベルリラクシング　長袖ブラウス　ブラウン　シャツ
ブランド名 グリーンレーベルリラクシング
特別価格 税込 1,482 円
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商品詳細

2点以上のおまとめ買い大歓迎です♪お気軽にご利用下さい♪（同梱割ご希望の方はおまとめ買いからご購入を　よろしくお願いいたします。)サイズ　約㎝身幅56着丈64ゆき75目立った汚れやダメージなどなく状態は良好です。あくまでも中古品ですので神経質な方は購入をお控えください。コンパクトに折り畳んでの発送となりますので折りジワにご了承ください。その他多数出品しておりますので是非ご覧ください！Z0808811290000色...ブラウン袖丈...長袖
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