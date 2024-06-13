リトアニアリネン　フリル袖トップス

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去年リトアニアリネンを扱うセレクトショップで購入したリトアニアリネンのトップスです。色は薄いピンク。着用は３回ほどでその後ホームクリーニング済みです。全体的に毛羽立ちや傷み、汚れなどもなくよい状態だと思いますが、洗いにかけると独自のシワが出ますので、それが残っています。一度他人の手に渡ったものであることをご理解のうえ、ご購入をお願い致します。ドロップショルダーに大きめの身幅で、ゆったり着られるつくりです。ピンクだとあまり透け感はありませんが、気になる方は下に何か着られても問題ないかと思います。リトアニアリネン100%身幅約65センチ着丈約51センチほど多少の誤差があることをご了承下さい。迷いがあるのでこのお値段でお願い致します。カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Vネック季節感···夏