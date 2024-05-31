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商品詳細
状態：1回着用のみの美品カラー：ホワイト【アイテム説明】ノースリーブのチュニック丈ブラウス。トレンドのフェミニンさを取り入れつつも、クリーンなバンヤードストームを表現出来るよう、カジュアル過ぎない素材でティアードデザインにしています。【スタイリング】チュニック丈なので、今年らしく細身のボトムスと合わせてクリーンなコーディネートがオススメです。もちろんデニムとの相性も良く、大人のオフスタイルになります。合繊のきれいめなスッキリとしたパンツと合わせれば、オンスタイルにも◎【素材感】コットンXポリエステルのシワになりにくいシャツ素材。高密度に織っていて、きれいめ見えする印象。程よいハリ感があります。ボリュームのあるシルエットなので、イージーケアしやすい素材感なのも嬉しいポイントです。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming24492.html
http://narcologia.ru/goods/message887027.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney858149.html
ノースリティアードブラウス S(0)
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バンヤードストーム BARNYARDSTORM ノースリティアードブラウス （ホワイト）
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ノースリティアードブラウス S(0)
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バンヤードストーム BARNYARDSTORM ノースリティアードブラウス （ホワイト）
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