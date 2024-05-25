人気 イルビゾンテ バケツ型 ショルダーバッグ レザーバッグ

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イルビゾンテのショルダーバッグです。人気のバケツ型ネイビーブルーです。シンプルなデザインで男女兼用で使えるバッグです♡◆送料無料メルカリ便にて発送致します◆雨よけカバーをして丁寧にお包み致します。◆ILBISONTEイルビゾンテ◆サイズ縦30.5cm横32cm幅15cmショルダー67cm～92cm(斜めにもかけられます)多少の誤差があるかもしれません◆素材レザー本革◆イタリア製◆付属品収納袋(紐がちじれてます)◆定価約￥52000イギリス皇室にも愛されたイルビゾンテは、長く使って頂けます。ショルダーもサイズ調整できるので女性の方はもちろん男性にも使って頂けます。ツヤがあるレザーバッグです。tシャツコットンシャツトレンチコートやパーカー、ワンピースや色々なスタイルにも合う形ですよ。多少使用してますが内側は特に傷もなく綺麗な方だと思います。写真→を確認くださいね。◆個人管理商品なのでご理解あるある方におすすめ致します。◆プロフィールも是非ご覧くださいね。ショルダーバッグILBISONTE イルビゾンテ肩掛け 斜め掛け バック CROSSBODY クロスボディ ポシェット ロゴ型押し ゴールド金具 レディース メンズ ユニセックス 男女兼用 ビジネスバッグバケツ型トゥモローランドイエナビームススローSLOWアニエスベー無印良品マーガレットハウエルMHLオロビアンコポーターダコタロンハーマンユナイテッドアローズアーバンリサーチA.P.Cジャーナルスタンダード等でショルダーバッグをお探しの方にもおすすめ致します。