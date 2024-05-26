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MILK ミルク リボン 女優帽 麦わら帽子 ペーパーハット ロリータ
商品番号 H42571932586
商品名

MILK ミルク リボン 女優帽 麦わら帽子 ペーパーハット ロリータ
ブランド名 ミルク
特別価格 税込 4,160 円
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商品詳細

他の出品中の商品#値下げ対応気軽に相談して下さい【商品名】タグ付きレアMILKミルクリボン女優帽麦わら帽子ストローハットペーパーハットロリータ【商品の特徴】・非常に柔らかい素材です。コンパクトにまとめて発送します。【サイズ】【状態】・タグ付きですが、使用済みか未使用かは不明【その他】☆値下げ気軽に相談して下さい。希望金額ご提示くださると助かります。★コメント無し、即購入大歓迎でございます★購入後のメッセージやりとりは無くても特に問題ありません★なるべく見落とし無いよう検品しておりますが、人の目で検品しておりますので、気づかない、見落としてた汚れ等ある場合がございます事をご容赦下さいませ。★身長、体重、着画などはお断りしております。ご理解お願い致します。
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