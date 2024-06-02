シャネル　スカーフ　春夏秋

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ご覧いただきありがとうございます^-^【CHANELスカーフ 】です♪★高級感あるデザインかつ色合いで、年齢・性別問わずお使いいただけます♪★目立つ汚れなし【商品説明】■ブランド:シャネル■商品:スカーフ■カラー：ベージュ×ネイビー■サイズ：約80×80cm■付属品：なし■購入先:ブランドセレクトショップ【商品状態】​・多少の使用感はありますが、大きなダメージは無く状態のいい美品で、末永くご愛用いただけるお品です。・折りたたみシワや折り目がついてます。【その他】USED品にご理解いただいたうえでのご購入をお願いいたします。写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。又、商品説明と写真から総合的に判断してご購入頂きますようお願い致します。コメント無しでの即購入は大歓迎です。その他ご不明点・ご質問・ご相談などは、お気軽にご連絡ください(*^^*)