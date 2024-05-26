最終価格、バーバリー ドッキング ワンピース

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バーバリーのドッキングワンピースです。下は、キュロットです。サイズは、38。着丈、78。身幅、閉じて脇下計測で、40×2。ウエスト、閉じて、31×2。ヒップ、45×2。ひらおきで、計測しました。多少の誤差はお許し下さいませ。パンツ部分、両サイドにポケットあります。ボタン、刻印あります。ベルトは、取り外しできます。ウエストの切り替え位置が高く、脚長効果があります。真冬以外、3シーズン着られます。数回着用のあと、クリーニングしています。目立つ染みや傷はありません。中古品、自宅保管にご理解の上、細かい事が気にならない方、よろしくお願い致します。送料込み、折り畳み発送致します。