【美品】マザーハウス レン 2way ハンドバッグ ショルダー レザー

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商品詳細
こちらは、マザーハウスのレンです。大人気の2way型のハンドバッグで、ショルダーバッグにもなるタイプのお品です！しっかりとした革の作りで、お色味も肌馴染みのいい深い赤色です。季節問わずご使用になれるハンドバックです！★商品MOTHERHOUSE マザーハウス renレン2wayミニハンドバッグ ショルダーバッグ ★サイズ縦:約15cm横:約25cmマチ:約13cmハンドル高さ:約9cm平置き実寸、着画はお断りしております。★状態使用感はなく、とても綺麗な状態です。ショルダー用の紐は使っておらず、こちらも綺麗な状態です。※保存袋はありません。★カラーレッド★素材レザー★購入元大手ブランドリユース店カラー···レッド柄・デザイン···無地素材···本革
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http://narcologia.ru/goods/troupe95311.html
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マザーハウス Ren 2 Way Mini Hand
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Ren 2 Way Hand
Mother house レン2WAYミニハンドバッグ
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