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【美品】マザーハウス レン 2way ハンドバッグ ショルダー レザー
商品番号 R14023208958
商品名

【美品】マザーハウス レン 2way ハンドバッグ ショルダー レザー
ブランド名 マザーハウス
特別価格 税込 7,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、マザーハウスのレンです。大人気の2way型のハンドバッグで、ショルダーバッグにもなるタイプのお品です！しっかりとした革の作りで、お色味も肌馴染みのいい深い赤色です。季節問わずご使用になれるハンドバックです！★商品MOTHERHOUSE　マザーハウス　renレン2wayミニハンドバッグ　ショルダーバッグ　★サイズ縦:約15cm横:約25cmマチ:約13cmハンドル高さ:約9cm平置き実寸、着画はお断りしております。★状態使用感はなく、とても綺麗な状態です。ショルダー用の紐は使っておらず、こちらも綺麗な状態です。※保存袋はありません。★カラーレッド★素材レザー★購入元大手ブランドリユース店カラー···レッド柄・デザイン···無地素材···本革
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国内発送 【美品】マザーハウス レザー ショルダー ハンドバッグ 2way ...
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Ren 2 Way Hand – マザーハウス 公式サイト
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Ren 2 Way Mini Hand – マザーハウス 公式サイト
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高知インター店】 ハンドバッグ レン マザーハウス ショルダーバッグ ...
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Ren 2 Way Hand – マザーハウス 公式サイト
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✨極美✿ マザーハウス ✿レン2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ...
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高知インター店】 ハンドバッグ レン マザーハウス ショルダーバッグ ...
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マザーハウス Ren 2 Way Mini Hand
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Ren 2 Way Hand – マザーハウス 公式サイト
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2023年最新】motherhouse レンの人気アイテム - メルカリ
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激安直営店 【美品】マザーハウス レザー ショルダー ハンドバッグ ...
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Ren 2 Way Hand
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Mother house　レン2WAYミニハンドバッグ
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