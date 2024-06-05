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【美品】皇室御用達 HAMANO ハンドバッグ ゴールド金具 フォーマル
商品番号 I96699933856
商品名

【美品】皇室御用達 HAMANO ハンドバッグ ゴールド金具 フォーマル
ブランド名 デンハマノ
特別価格 税込 5,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎即購入大歓迎です！！希望価格ございましたらお気軽にコメント、記入して下さい！（大幅な値引きは希望に添えない場合もございます。ご了承下さい。）■ブランドHAMANO■カラーホワイト■状態　きれいな状態で、美品となります✨　まだまだ長く使用して頂けます！◆中古品・古着・used・ヴィンテージに　ご理解いただき、ご購入をご検討ください^^◆素人のため見落としがあるかもしれません。　ご了承の上、ご購入くださいませ。◆実寸サイズは平置きで手で計測しており　若干の誤差がある場合がございます。※商品が届きましたら、必ずご確認願います！不備等ございましたら必ず評価前にご連絡願います。誠意を持って対応させていただきます。受取評価後の返品交換・ご要望等はお受けできませんのでご了承願います。素材···牛革(本革)カラー···ホワイト種類···ハンドバッグ
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