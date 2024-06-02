Samantha Thavasa deluxe ハンドバッグ トートバッグ

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２年前位に購入。2.3回使ったかどうか程度です！裏に少し擦り傷あり。35（下部）×25.5×632（上部）台形みたいな形になります！普段のオシャレや結婚式やパーティー等の特別なシーンにも使いやすいです。韓国アイドルや韓国ファッションがお好きな方にとてもオススメ！アクセサリー1つで華やかな雰囲気に！シンプルなデザインなので、花柄ワンピースニットワンピースデニムジーンズワイドパンツシアーシャツブラウス等様々なコーデと組み合わせ可能です！デニムワンピースマタニティーワンピース授乳服モヘアニットダウンジャケットざっくりニットセットアップ通勤オフィススクエアトゥソックスブーツブーティボアジャケットバケットハットコートニットパンプススーツにもシンプルなデザインだから季節問わずオールシーズン使えます♡●オススメシーン●結婚式二次会披露宴お呼ばれ成人式同窓会女子会2次会謝恩会パーティーデート演奏会発表会など多様なシーンのコーディネートに使えます。その他、アクセサリー水着マタニティワンピースルームシューズ靴下トートバッグランチョンマットタングラムパズル等も取り扱っております♡エミリアウィズダーリッチエイミーRadyレディーミシェルマカロンセシルマクビーリエンダスワンキスリップサービスコムサイズムダチュラマウジーエゴイストロイヤルパーティーグレイルジーユーイングムルーアマーキュリーデュオデュラスロデオクラウンズカシータラルフローレンリズリサ神戸レタスアナップミシェルマカロンリゼクシーエモダダズリンアプワイザーリッシェジャスグリッティーレッセパッセミッシュマッシュデビュードフィオレトランティアン三愛ZARAH\u0026Mバッグサイズ···A4サイズ収納可